Ferienangebot in Nettetal Auf Safari zu Raupe, Wanze und Heuschrecke

Heines und Breitenfeld helfen weiter. Die jungen Teilnehmer erfahren aber nicht nur, was in ihrem Becher sitzt, sondern auch, dass Käfer immer sechs Beine haben und Spinnen acht. Die beiden Safaribegleiter vermitteln spielerisch Wissen. Der erste Fang wird wieder vorsichtig in die Wiese entlassen. Danach darf sich jeder selbstständig mit seiner Becherlupe auf Entdeckertour begeben. Mit aufmerksamen Blicken suchen die Kinder das Gras ab und bringen die Becherlupen als Fanggerät in den Einsatz. „Möchte jemand bei mir gucken? Ich habe eine Heuschrecke gefangen.“ Die beiden Sätze von Matti lösen Aufregung in der Gruppe aus. Jeder nimmt Mattis Becherlupe in die Hand und guckt. Ob Raupe oder Wanze, alle sind mit Begeisterung dabei und bestimmen, was sie gefangen haben, bevor das Insekt wieder in die Freiheit darf.