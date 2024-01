Angebot für Kinder in Nettetal Mit der Taschenlampe auf Tour

Im Foyer vom Infozentrum Krickenbecker Seen leuchten Kinder mit ihren Taschenlampen neugierig in den dunklen Ausstellungsraum. Aufgeregtes Getuschel ist zu hören. Dann konzentrieren sich alle auf Cordula von der Bank. Die Forstwirtin gibt den Startschuss für das erste Angebot der Biologischen Station Krickenbecker Seen in diesem Jahr - zu einer Taschenlampenführung durch das Infozentrum.