Unterstützung für die Behindertenarbeit : Mia Nellessen hilft seit 50 Jahren

Lobberich Die 82-jährige Mia Nellessen aus Lobberich unterstützt seit Jahren die Behindertenarbeit im Kreis Viersen. In 50 Jahren kamen mehr als 110.000 Euro zusammen.

Rund 2000 bis 2500 Euro kamen so für das DRK Brüggen sowie den Verein „Die Mutigen“ zusammen, in den 50 Jahren also über 110.000 Euro. „Sie sind mir ans Herz gewachsen“, so Nellessen, „Es war immer schön, mit ihnen zu fahren.“