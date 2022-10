Hans-Willy Abelen aus Nettetal : Seit mehr als 50 Jahren Metzger-Meister

Nettetal Über den Goldenen Meisterbrief konnte sich jetzt Hans-Willy Abelen freuen. Der Nettetaler ist seit mehr als 50 Jahren Fleischermeister – und immer noch aktiv.

Den Brief überreichten während der Innungsversammlung der Fleischer-Innung Niederrhein Obermeister Willi Schillings und Klaus Koralewski, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Niederrhein. Abelen (78) absolvierte nach Angaben der Kreishandwerkerschaft im Mai 1970 die Meisterprüfung. Zuvor hatte er schon im elterlichen Betrieb mitgearbeitet und auch sein Handwerk erlernt. „Ich bin in der Metzgerei groß geworden“, sagt er. 1978 übernahm er die Fleischerei Abelen von seinem Vater Willy und führte die Geschäfte fortan in der dritten Generation. Gegründet worden war der Betrieb 1903 am heutigen Standort in Nettetal-Breyell an der Josefstraße, später kam ein zweiter Standort in Kaldenkirchen an der Kehrstraße hinzu.