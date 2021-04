Verstöße gegen das Grundstoff-Überwachungsgesetz : Nettetaler muss für mehrere Jahre ins Gefängnis

Nettetal/Krefeld Am letzten Tag im April ging ein Prozess vor dem Landgericht Krefeld zu Ende, in dem es um eine hohe Menge von chemischen Grundstoffen für die Produktion von Drogen ging. Ein Unternehmer aus Nettetal hatte die Stoffe über sein Chemieunternehmen bestellt.

Der Beschuldigte aus Nettetal erhielt eine Freiheitsstrafe in Höhe von drei Jahren und sechs Monaten, der Mönchengladbacher wurde zu sechs Jahren verurteilt. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der 67-jährige Inhaber eines Nettettaler Unternehmens, das Klebstoffe produziert, im Zeitraum von September 2019 bis Mitte Juli 2020 bestimmte chemische Grundstoffe zunächst in großen Mengen erworben und anschließend an den 56-jährigen Geschäftsführer einer Reinigungsfirma verkauft hatte.