Feuerwehr-Einsatz in Nettetal : Mülltonnen in Kaldenkirchen in Brand gesetzt

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Die Polizei fahndet nach zwei Jugendlichen, zwischen 16 und 18 Jahre alt. Sie rannten weg, bevor zwei brennende Mülltonnen entdeckt wurden (Symbolbild).

Kaldenkirchen Gleich zweimal musste die Feuerwehr in Kaldenkirchen ausrücken. Am Samstagabend und gegen Mitternacht wurden an der Kehrstraße und am Tegelener Weg Mülltonnen und -container in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte die Brände.

Unbekannte haben am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag in Kaldenkirchen Müllcontainer angezündet.Gegen 0 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Müllcontainerbrand am Tegelener Weg gerufen. Unbekannte hatten den Inhalt in Brand gesetzt.

Kurz zuvor, gegen 20.45 Uhr, brannte es an der Kehrstraße. Dort hatte ein Zeuge mehrere Jugendliche beobachtet, die von der Kehrstraße in Richtung Brigittenstraße wegrannten. Kurz danach bemerkte er zwei brennende Mülltonnen.

Einer der Jugendlichen, etwa 16 bis 18 Jahre alt, groß und dunkles Haar, trug eine grüne Bomberjacke. Ein zweiter Jugendlicher, etwa 16 Jahre alt und 1,60 Meter groß, blond, trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Um Hinweise bittet die Kripo, Ruf 02162 3770.

(hb)