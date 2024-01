Bildung in der Grenzregion Niederländer für Studienaustausch in Deutschland begeistern

Berufsschulstudenten aus den Niederlanden, die während des Studiums ins Ausland gehen wollen, denken eher an Spanien als an Deutschland. Bedauerlich, meinen die niederländischen MBO-Institute. Denn gerade in einer Grenzregion wie Limburg biete die Nähe zum Nachbarn Deutschland Chancen. Diese Möglichkeit soll bekannter werden.