Müll-Aktion „Let’s Clean Up Europe“ Nettetal räumt auf

„Let’s Clean Up Europe“ heißt die Aufräumaktion, an der sich Menschen in Nettetal seit 2014 beteiligen. Ganz Europa von achtlos weggeworfenem Müll befreien können sie nicht, aber es hilft ja auch schon, vor der eigenen Haustür klar Schiff zu machen. Das taten am Freitag, 1. März, dem ersten von zwei aufeinanderfolgenden Aktionstagen, unter anderem die Jungen und Mädchen der Grundschule an der Jahnstraße in Kaldenkirchen. Auch sie schwärmten ausgerüstet mit Handschuhen, Müllsäcken und Greifzangen aus, um Abfall aufzusammeln. Besuch bekamen sie dabei von Bürgermeister Christian Küsters. An der Aktion beteiligen sich laut Stadt an den beiden Tagen insgesamt mehr als 800 Menschen aus Schulen und Kindergärten, Parteien, Vereine, Freundeskreise, Nachbarschaften und Familien. Um den gesammelten Abfall kümmern sich dann Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofes, sie holen die gefüllten Säcke ab.