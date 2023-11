Mehr als 200 neue Bäume Nettetal pflanzt auch den Urweltmammutbaum

Größtenteils werden die neuen Pflanzen dort gesetzt, wo zuvor Bäume abgestorben sind. Darüber hinaus werden aber auch zusätzliche Bäume in Grünanlagen, auf Spielplätzen und Friedhöfen gepflanzt, die dort auch als Schattenspender dienen sollen. Hinzukommen Baumpflanzungen, die sich aus den Vorgaben der Bebauungspläne ergeben. Im Gewerbegebiet Nettetal-West in Kaldenkirchen werden laut Stadt deshalb beispielsweise an der Montel-Allee 65 Silberlinden neu gepflanzt. Im vergangenen Jahr waren 115 Exemplare dieser Art bereits an der Zillessen-Allee gesetzt worden. Außerdem werden abgestorbene Bäume an geschützten Alleen nachgepflanzt. Dies geschieht etwa an der Straße Sittard in Lobberich mit 16 Sommerlinden sowie an der Oberstraße in Hinsbeck mit sieben Robinien.