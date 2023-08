Feuer in Nettetal-Kaldenkirchen Mehr als 100 Feuerwehrleute bekämpfen Brand in Lagerhalle

Großeinsatz für die Freiwillige Feuerwehr Nettetal am späten Samstagabend: An der Poststraße in Nettetal-Kaldenkirchen war eine Lagerhalle in Brand geraten. Die Flammen griffen schnell um sich. Mit einem Großaufgebot hielten die Einsatzkräfte dagegen, um die Nachbargebäude halten zu können. Erst am Sonntagmorgen, gegen 7 Uhr, war das Feuer weitestgehend gelöscht. Es gebe aber immer noch Glutnester, die beobachtet werden müssten, berichtete Feuerwehr-Chef Leo Thoenissen am Sonntagmittag. Deshalb blieben neun Einsatzkräfte des Löschzugs Kaldenkirchen vor Ort. „Es gab keinen Personenschaden“, sagte Thoenissen. Die Halle sei „fast ganz eingestürzt“. Zur Brandursache äußerte sich die Polizei noch nicht, „die Ermittlungen dauern an“, hieß es aus der Leitstelle.