Manuel Püttmanns aus Willich Das ist der neue Chef der Biologischen Station in Nettetal

Das Infozentrum der Biologischen Station, kennt Manuel Püttmanns schon aus Zeiten, in denen er sich in Begleitung seiner Eltern dort umschaute. Püttmanns wurde 1992 in Willich geboren, wo er die Schule bis zum Abitur besuchte. Schon als Kind begeisterte ihn die Natur. Im Infozentrum der Station an den Krickenbecker Seen zogen ihn insbesondere die Tierpräparate den Bann. Sein größtes Interesse galt schon damals den Vögeln des Feldes, insbesondere der Feldlerche. Als 16-jähriger trat er dem NABU-Willich bei, wo er unter anderem beim Projekt „Feldlerchenfenster“ mitarbeitete. Dabei hielten Landwirte kleine Bereiche („Fenster“) frei von Früchten, sodass die Feldlerche dort Anflugmöglichkeiten hatte, um zu ihrem Gelege zu gelangen. Bis heute hält Püttmanns freundschaftlichen Kontakt zum NABU-Willich.