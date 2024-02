Kurioser Fall in Nettetal Viersener wählt zwei Mal den Notruf, weil er nach Hause will

Der Mann hat laut Polizei das Auto seiner Lebensgefährtin in Viersen unterschlagen ist darin gegen 23.40 Uhr in Lobberich an der Straße Flothend schlafend gefunden worden. Er musste das Fahrzeug verlassen. Gegen 1.20 Uhr fiel er randalierend an einer Tankstelle in Breyell auf. Minuten später wählte er den Notruf und erklärte, er wisse nicht, wie er nach Hause kommen solle, die Polizei müsse ihm jetzt nach Hause helfen. Die Polizistin in der Leitstelle erklärte ihm, das sei kein Notfall, wegen so etwas dürfe er nicht den Notruf nutzen. 20 Minuten später rief der 37-Jährige erneut dort an. Die Polizei holte ihn dann tatsächlich ab, allerdings ging die Fahrt nicht nach Hause, sondern zum Polizeigewahrsam.