Kriminalität in Nettetal 67-Jähriger nach Supermarkt-Besuch ausgeraubt

Ein bisher unbekannter Täter hat am Mittwochabend in Breyell einem 67-Jährigen die Einkaufstasche geraubt. Das teilte die Polizei mit. Der 67-Jährige habe sich nach seinem Einkauf bei Netto auf der Schaager Straße befunden, als ein Fahrradfahrer ihn schubste. Der Mann sei zu Boden gestürzt und kurzzeitig orientierungslos gewesen. Als er wieder zu sich kam, fehlte ihm den Polizeiangaben zufolge seine Einkaufstasche. Nähere Angaben zu dem Täter habe der Mann nicht machen können. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, kontaktiert dazu die Polizei am besten telefonisch unter der Rufnummer 02162 3770.