Überraschung bei Kontrolle an der A61 : Mann mit fast einer Million Euro im Kofferraum gestellt

Überraschung bei Kontrolle an der A61

Nettetal Die Polizei versucht jetzt herauszufinden, woher das Geld stammt, das ein 43-Jähriger aus Gummersbach im Kofferraum seines VW Jetta transportiert hat. Er war am Donnerstag bei einer Kontrolle auf der A61 aufgefallen.

Fast eine Million Euro in Scheinen haben Beamte der Autobahnpolizei Düsseldorf am Donnerstag gegen 13.40 Uhr bei einer Kontrolle auf der A61 in einem VW Jetta entdeckt. Die Polizei Mönchengladbach ermittelt jetzt gegen den Fahrer, einen Mann (43) aus Gummersbach, wegen des Verdachts auf Geldwäsche.