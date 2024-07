Handwerk in Nettetal Familie Siemes malt schon seit 100 Jahren

An eine solch lange Tradition hatte Stefan Siemes am 1. Juli 1924 bestimmt nicht gedacht, als er sich als Maler- und Anstreichermeister selbstständig machte: Seine Nachfahren können jetzt das 100-jährige Bestehen des Betriebes an der Lobbericher Straße feiern. Der befindet sich noch immer in Familienhand und wird in dritter Generation von Stefan Siemes gemeinsam mit seinem Sohn Thomas als angestelltem Meister und Vertreter der vierten Generation geführt. „Und die fünfte steht schon in den Startlöchern“, bemerkt Stefan Siemes stolz.