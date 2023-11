Statue für St. Peter Hinsbeck Madonna kehrt heim nach Nettetal

Mit einer Marienmesse will die katholische Pfarrgemeinde von St. Peter Hinsbeck am zweiten Advent die Ankunft der Madonna feiern. Dabei wird eine Gebetsecke eingesegnet, die unter dem Turm eingerichtet wird. Die Marienstatue, die der Hinsbecker Bildhauer Jupp Rübsam 1952 für die Pfarrkirche St. Notburga in Viersen-Rahser erstellt hat, ist damit an ihren Entstehungsort zurückgekehrt. In Viersen war sie schon seit Jahrzehnten aus der Kirche entfernt worden. Seitdem lagerte sie in einem Depot Langerwehe.