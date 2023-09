Denkmäler in Nettetal Ein bisschen Lourdes gibt es auch in Schaag

Am 8. September 1901, am Festtag Maria Geburt, erfolgte die feierliche Einweihung durch Pfarrer Versteyl. Sämtliche kirchlichen Gruppen und weltlichen Vereine des Ortes zogen über den mit Fahnen und Maien geschmückten Weg von der Pfarrkirche zur Kapelle. „Ein Zug, wie ihn Schaag noch nicht gesehen hat“, staunte ein Chronist. In der Prozession wurde die neue Statue der heiligen Jungfrau mitgeführt und in der Kapelle aufgestellt. In der Folge fanden dort regelmäßig Gebetsstunden statt.