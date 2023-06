Nettetaler Schüler auf Exkursion Erkunden, basteln und Insekten kosten

340 Jungen und Mädchen der Katholischen Grundschule Lobberich sind zu Entdeckern geworden. Im Discovery Museum in Kerkrade trafen die Dritt- und Viertklässler Schüler der Partnerschule Nova Montessori in Venlo, die sie aus Videokonferenzen schon kannten. Ein Highlight war ein Workshop, in dem die Kinder ein solarbetriebenes Insekt bauten. In einem Quiz zum Thema Nachhaltigkeit durften sie verschiedene Insekten als nachhaltige Alternative zu herkömmlichem Fleisch probieren. Der Viertklässler Moritz aß einen Grashüpfer und meinte: „Er schmeckt mehlig wie ein sehr trockener Chip ohne Geschmack.“