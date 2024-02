Barrierefreiheit in Nettetal-Lobberich Weg in die Innenstadt mit Hindernissen

Von der Görresstraße in Lobberich bis zur Ludbach-Passage sind es nur wenige Gehminuten . Es mutet wie eine Art Versorgungsparadies an. Die ruhige Wohnlage verwandelt sich praktisch in wenigen Sekunden in ein lebendiges, geschäftiges Treiben. Menschen mit Handicap - beispielsweise die Bewohner der Lebenshilfe, die hier im Betreuten Wohnen leben - sehen diesen doch plötzlichen Übergang aus der Sicherheit in die gefühlte Unordnung allerdings mit gemischten Gefühlen. Jürgen Cox wohnt im Haus der Lebenshilfe an der Görresstraße. Hier fühlt er sich wohl, hier kennt er die Nachbarn der anderen Wohnungen der Lebenshilfe in unmittelbarer Nähe an der Eremitenstraße und der Friedhofstraße - 36 Freunde und Nachbarn.