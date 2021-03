Schulen in Nettetal : Schule am See in Lobberich mit neuer Konrektorin

Schule am See in Lobberich mit neuer Konrektorin

Lobberich Die Katholische Grundschule in Lobberich, die „Schule am See“, hat personelle Verstärkung bekommen. Viola Brüster ist jetzt die neue Konrektorin.

Der Wiederbeginn des Präsenzunterrichts am Montag nach der langen Zeit des Distanzlernens mit Arbeitsplänen und Videokonferenzen war für das Kollegium der Schule am See ein dreifach erfreulicher Tag. Natürlich ist es toll, dass wieder Kinder in den Klassenräumen zum Unterricht da sind. Die Hygienemaßnahmen sind für die Kinder kein Problem und es ging sofort eifrig ans Weiterlernen. Zudem traf die Mitteilung ein, dass die Bewerbung zur vierten Zertifizierung als Haus der kleinen Forscher sehr erfolgreich war. Es ist ein weiterer Ansporn, die Forschungsaktivitäten bald auch wieder live aufzunehmen. Die offizielle Plakette soll es bald dazu geben. Der dritte Grund zur Freude ist die Neubesetzung der Konrektorenstelle mit Viola Brüster. Zum Erhalt der Ernennungsurkunde gratulierten für das gesamte Kollegium Stefanie Fasselt und die Schulleiterin Susanne Dückers. Die Schule an der Sassenfelder Straße unterrichtet 272 Kinder in zwölf Klassen.