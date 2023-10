Am Wochenende in Nettetal-Lobberich So war das Möhrenfest 2023

Ein Stück Heimat mit Möhren zum Mitnehmen gibt es auch beim Feinkostladen „talWürze Genusswelten“. Dort lockt der Lobbericher Möhrenschnaps. An den formschönen 200-Milliliter-Flaschen hängt eine Filzmöhre. Der Inhalt hat hingegen wenig mit Möhren zu tun. „Es ist ein Birnenlikör“, sagt Inhaberin Ursula Funken. Dafür kann sie ihren Kunden aber das Rezept für glasierte Möhrchen anbieten. „Da passt das Schrebergartensalz der Willicher Manufaktur Spirit of Spice hervorragend dazu“, gibt sie als Tipp mit. Wer auf der Suche nach weiteren ausgefallenen Köstlichkeiten ist oder einfach etwas mit Nettetaler Note sucht, wird bei ihr ebenfalls fündig. Ob der entalkoholisierte Wein, der Prosecco, der aus Obst von Streuobstwiesen gemacht wird, die Kerze Nettetaler Glückslicht oder Holzuntersetzer aus geölten Eichenholz, hergestellt in Deutschland, die Sprüche wie „Lieblingsplatz Nettetal“ oder „Hinsbecker Dorfkind“ tragen, bei „talWürze“ bekommt das Heimat Shoppen an diesem verkaufsoffenen Sonntag eine besondere Bedeutung.