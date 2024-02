Unfall in Nettetal-Lobberich Radlerin missachtet Vorfahrt - leicht verletzt

Die Radlerin war laut Polizei auf dem Sassenfelder Kirchweg ortsauswärts in Richtung Karl-Egmond-Straße unterwegs. Eine Brüggenerin (39) steuerte ihren Wagen aus der Straße An den Sportplätzen und fuhr in Richtung der Straße Zur Nette. Obwohl an der Kreuzung rechts vor links gilt, missachtete die Radlerin die Vorfahrt der Autofahrerin; Rad und Auto stießen zusammen. Während die Radfahrerin bei der Kollision leicht verletzt wurde, blieben die Autofahrerin und ihre Beifahrerin unverletzt.