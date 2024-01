Serie Denkmäler in Nettetal Neue Ideen für alten Wasserturm gesucht

Doch Ende der 1950er-Jahre zeigte das Wasserwerk im Sittard deutliche Altersschwächen. Daher fasste der Gemeinderat 1961 den Entschluss, ein neues Wasserwerk mit einem größeren Rohrnetz zu erstellen. Vier Jahre später war es soweit: Es konnte am 15. Juli 1965 im Maarfeld im Süden Lobberichs, nahe der Honschaft Dyck, in Betrieb genommen werden. Dort hatte man zwei Brunnen von 23,5 Metern Tiefe erstellt. Sie lieferten pro Stunde bis zu 400 Kubikmeter Wasser. In einem 800 Kubikmeter fassenden Erdbehälter wurde dem Wasser die aggressive Kohlensäure entzogen. Zunächst ging es für eine Zeit noch bis zum Wasserturm, später wurde es direkt in die Rohrleitungen eingespeist.