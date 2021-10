Lobberich : Motorradfahrer begeht Unfallflucht

Die Polizei sucht einen flüchtigen Motorradfahrer. Foto: dpa/Friso Gentsch

Lobberich (hb) Am Dienstag stürzt eine 68-jährige Nettetalerin mit ihrem Fahrrad und verletzt sich leicht. Gegen 7.50 Uhr fuhr sie in Lobberich auf der Straße Am Bengerhof. In Höhe der Einmündung zur Straße Sittard bog ein in gleicher Richtung fahrender Motorradfahrer nach rechts ab.

