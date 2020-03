Vorfall in Nettetal-Lobberich : Einbrecher fliehen mit zwei Fahrrädern

Zeugen des Einbruchs in Lobberich melden sich bei der Polizei. Foto: dpa/Carsten Rehder

Lobberich Zwei Fahrräder gehören zur Beute von Einbrechern, die in der Zeit zwischen Donnerstag 17 Uhr, und Freitag, 8.45 Uhr, in ein Haus an der Färberstraße in Lobberich eingebrochen sind. Laut Polizei brachen der oder die Täter in die Garage ein und öffneten mit Gewalt eine weitere Tür zum Wohnhaus.

