Unfall in Nettetal Lkw drückt Motorradfahrer Richtung Leitplanke

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 19 Uhr, während der 74-Jährige in Lobberich in Höhe der Kreuzung B509/ Sittard/ Buschweg einen vor ihm fahrenden Lastwagen mit Auflieger überholte. Als er die Mitte des Aufliegers erreicht hatte, scherte der Lkw aus, um seinerseits einen vor ihm fahrenden Traktor zu überholen. Der 74-Jährige wurde an der Schulter berührt, in Richtung Leitplanke gedrückt und stürzte. Der Lkw, so die Polizei, setzte seine Fahrt in Richtung Dornbuscher Straße fort, ohne sich um den gestürzten Grefrather zu kümmern.