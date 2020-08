Kulturszene in Nettetal : Liedermacher aus Kaldenkirchen kommt ins Radio

Kabarettist und Liedermacher Heino Tiskens. Foto: Heino Tiskens

Nettetal Heino Tiskens hat in einem Walbecker Tonstudio neue Songs aufgenommen. Das Lied „Keine Zeit“ wird am Dienstag in WDR2 vorgestellt.

Ein Singer-Songwriter will er nicht sein. Heino Tiskens sieht sich eher als Liedermacher. Und er füllt diesen etwas angestaubten Begriff auch aus, weil er beide Seiten bespielt: Text und Musik: Er will nicht nur nette Liedchen singen und Gitarre dazu spielen, sondern auch etwas Fundiertes sagen. Alles andere als bierernst, mit viel Humor und Augenzwinkern singt er in seinen Texten über Kritisches aus dem Alltag. Damit ist er bereits 2016 als Kandidat beim niederrheinischen Kabarettwettbewerb „Das schwarze Schaf“ aufgetreten. Jetzt fiebert er Dienstag, 25. August, entgegen, wenn in WDR2 in der Sendung „WDR2 Pop! Die Besten im Westen“ einer seiner Songs gespielt wird: „Keine Zeit“.

Tiskens hat seine Promo-CD „Gut.Mensch“ – auch der Titel wieder ein herrliches, ironisches Wortspiel – einfach nach Köln geschickt und wurde prompt zurückgerufen. Die CD ist das Ergebnis der Zusammenarbeit mit dem befreundeten Musiker und Produzenten Michael Weirauch in dessen Kingsound-Studio in Walbeck. Sechs Tracks entstanden so im Studio, Heino Tiskens singt und spielt Gitarre, Bass, Synthesizer – und Glockenspiel. Zwei Songs sind dabei Live-Mitschnitte von einem Auftritt im Oktober 2017 in Kaldenkirchen, inklusive Lacher und Applaus.

Im Alltag ist der 47-Jährige, der mit Frau und Sohn in Kaldenkirchen lebt, im Hauptberuf Physiotherapeut. Geboren ist er in Bracht, in Geldern-Walbeck hat er lange gelebt, bevor er nach Nettetal zog. Als Musiker ist er Autodidakt. Schon als Jugendlicher hat er mit Musik angefangen, hat sich das Spielen auf der Gitarre und dem Klavier selbst beigebracht. Tiskens, der wirklich den Vornamen Heino hat, aber rein gar nichts mit dem Volkslied-Barden gemein hat, hat immer schon gerne Musik gemacht. Sie habe ihm auch immer geholfen, aus einem Tief wieder herauszukommen.

Als Jugendlicher hat er in paar Bands mitgespielt, musikalisch höchst unterschiedlich: Punk, Folk, Progressive Metal. Aber meistens wurde nur im Übungskeller gespielt, ein paar Auftritte gab es natürlich auch. Seine schönsten Auftritte hatte Tiskens als Liedermacher. Als Vorbild spielt der Niederrhein-Kabarettist Hanns Dieter Hüsch natürlich eine große Rolle. Wie er versteht sich Tiskens gesellschaftskritisch. Seine politische Ader entdeckte er bereits früh, als es Proteste gegen die Ausweitung des Braunkohletagebaus in Garzweiler gab. Dass der Naturpark Maas-Schwalm-Nette bedroht war, machte ihn hellhörig.

Jetzt wird sich die Familie am Dienstag von 20.30 bis 23.30 Uhr Zeit nehmen und vor dem Radio sitzen, um auf „Keine Zeit“ im Radio zu warten. Je nach Wetter könnte dann auch sein „Vegetarierblues“ laufen – dabei geht es ums Grillen.

(hb)