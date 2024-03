Einzelhandel in Nettetal Leuther kämpfen für einen Supermarkt im Ort

Rund 1800 Menschen leben in Leuth – doch die haben zusammen zu wenig Kaufkraft, um eine tragfähige wirtschaftliche Basis für einen Supermarkt zu bilden. So behauptet es jedenfalls der Entwurf für ein Einzelhandelskonzept, das die Stadt Nettetal bei einer Handelsberatungs-Gesellschaft in Auftrag gegeben hat. Eine Einschätzung, gegen die etliche Leuther Sturm laufen und die selbst nicht alle Einzelhändler teilen. Denn es gibt durchaus Interessenten, die in Leuth einen Laden eröffnen möchten.