Karneval in Leuth Guter Start für jungen Sitzungspräsidenten

So wie die „Löther Rieser“ wünscht sich wohl jeder Verein seine Sitzung: „Es war derart kurzweilig, dass viele erstaunt waren, als es schon 1.30 Uhr war“, erzählt Thomas Schrörs. Mit rund 190 Besuchern war der Saal bei Dückers am Samstag ausverkauft; ebenso wie die zweite Sitzung am 27. Januar.