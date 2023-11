Haus Maria Helferin in Nettetal-Leuth Schnäppchen ergattern beim inklusiven Martinsmarkt

Gabi Smetz hat bereits groß eingekauft. „Mit dem Einkauf an sich und dem Loserwerb tue ich gleichzeitig etwas Gutes. Ich komme immer wieder gerne zum Martinsmarkt. Er ist wirklich schön“, sagt sie und lässt den Blick über die grünen Holzhäuschen wandern, die mit Tannengirlanden und Lichterketten geschmückt sind. „Das Ambiente ist wirklich schön“, bestätigt Patrick Roosen. Der Brachter Landwirt ist das erste Mal mit einem Stand mit Obst und weiteren landwirtschaftlichen Erzeugnissen vor Ort. Ob beim Verein Kindertraum kuschelige Winterjacken aus zweiter Hand kaufen, erfahren, was Tassenteppiche sind, über Topflappen mit frechen Sprüchen lachen oder Schmuck und weitere vorweihnachtliche Deko erwerben – die Stände ziehen an.