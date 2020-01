Politik in Nettetal-Leuth : Leuther Ortsvorsteher Reiners hört auf

Leuth Auf Heinz-Robert Reiners (80), seit 20 Jahren im Amt, soll Willi Ridder folgen. Das entscheiden die Mitglieder am 15. Januar.

(mm) Ein Wachwechsel kündigt sich bei der CDU an: Als Nachfolger für den Ratsherrn und Ortsvorsteher Heinz-Robert Reiners (80) soll der Bankkaufmann Willi Ridder bei der Wahl am 13. September in Leuth kandidieren. Das ist der Vorschlag des örtlichen CDU-Vorstands, der bei der Mitgliederversammlung am Mittwoch, 15. Januar, um 19.30 Uhr in der Gaststätte Kother/Schürmann gebilligt werden muss. Die offizielle Nominierung durch den CDU-Stadtverband soll am 19. Februar folgen. Reiners hatte schon im Frühjahr 2019 angekündigt, nicht mehr kandidieren zu wollen.