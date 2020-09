Kommunalwahl in Nettetal : Bürgermeister-Stichwahl: Fragen an Wagner und Küsters

Wer für die nächsten fünf Jahren Bürgermeister im Rathaus Nettetal sein wird, entscheidet sich bei der Stichwahl am 27. September. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Nettetal Wer gewinnt die Stichwahl und ist in den nächsten fünf Jahren Bürgermeister? Das ist die spannende Frage am 27. September. Im Vorfeld können Leser jetzt Fragen an die beiden Kandidaten stellen.

Bürgermeister Christian Wagner (CDU) und Christian Küsters (Grüne), gemeinsamer Kandidat von SPD, FDP und Grünen, haben bei der Kommunalwahl beide nicht die erforderliche absolute Mehrheit erreicht. Sie kommen in die Stichwahl am 27. September. Vorher bieten wir den Lesern die Möglichkeit, beiden Kandidaten eine Frage zu stellen. Welches Thema ist Ihnen besonders wichtig, was ist im Wahlkampf bisher noch nicht thematisiert worden? Bitte Fragen bis Dienstag, 22. September, an die Redaktion schicken an: viersen@rheinische-post.de. Wir werden dann die Fragen sammeln und an beide Kandidaten weiterleiten mit der Bitte, sie zu beantworten. Die Antworten werden vor der Stichwahl veröffentlicht.

(hb)