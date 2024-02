Caritas in Nettetal Tagespflege-Leiterin geht in Ruhestand – aber nicht ganz

Petra Beck war gerührt. „Noch nie hat jemand einen Luftballon für mich aufgepustet – und heute sind es so viele“, sagte sie angesichts der bunt geschmückten Tagespflege am Lambertimarkt in Breyell. Die Ballons hatten einen Grund: Beck, langjährige Leiterin der Caritas-Tagespflege in Nettetal, feierte ihren Abschied mit ihrem Team, Gästen der Tagespflege sowie Kollegen aus dem Caritasverband für die Region Kempen-Viersen.