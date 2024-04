Behörden-Einsatz in Nettetal Stadt räumt wieder Unterkünfte von Leiharbeitern

Im Janaur 2024 gab es eine weitere Kontrolle in einem Haus in Breyell, an der allerdings nur deutsche Behörden, vornehmlich Vertreter der Stadt, beteiligt waren. In diesem Fall mussten vier Bewohner ihre Wohnungen verlassen, weil die Bauaufsicht Mängel beim Brandschutz und Gefahr im Verzug sah. Mangelhafter Schutz gegen Feuchtigkeitsschäden an einigen Stellen und teilweise ungenügende Heizungen lautete die Diagnose der Wohnungsaufsicht.