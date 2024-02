Uralter Bauernhof in Nettetal Quinkertzhof erhält Fördermittel für „gläsernen“ Kuhstall

Der Quinkertzhof wird besonders am Wochenende stark besucht. Dazu trägt bei sonnigem und warmem Wetter auch ein Automat mit selbst produzierten Eis vom Hinsbecker Königshof bei. Wer länger auf dem Quinkertzhof bleiben und Nettetals Natur erkunden möchte, kann einen Aufenthalt in einer Ferienwohnung für bis zu vier Personen buchen. Auf Wunsch können dabei auch verschiedene Elemente aus dem „Lernort Bauernhofprogramm“ hinzugebucht werden. Was es alles zu erleben gibt, konnte kürzlich Ulrike Cronen von der städtischen Tourismusabteilung bei einem Besuch auf dem Quinkertzhof erfahren. Sie war bei der Geburt eines Kälbchens dabei.