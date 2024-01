Larissa van Eyk aus Nettetal Wie aus dem Brautstrauß eine Erinnerung fürs ganze Leben wird

Vorsichtig nimmt Larissa van Eyk eine kleine Blüte auf, um sie sorgfältig in eine Silikonform zu legen, die die Form der Zahl Zwei hat. Etliche andere Formen, bei denen es sich ebenfalls um Zahlen handelt, sind bereits mit Blüten bestückt. „Wenn alle Blüten platziert sind, gieße ich das Epoxidharz hinein, wobei ich in zwei Schichten arbeite“, erklärt van Eyk die einzelnen Arbeitsschritte. Sie will aus den Blüten eine unvergessliche Erinnerung schaffen. Es sind nämlich die getrockneten Blüten eines Brautstraußes.