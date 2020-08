Prozess vor dem Landgericht Krefeld : Scheinselbständigkeit als Sozialbetrug verurteilt

Nettetal/Krefeld Am Landgericht Krefeld sind die Urteile gegen drei Beschuldigte aus Nettetal gefallen: Es gab zwei hohe Geldbußen, eine Bewährungsstrafe und einen Freispruch.

Am Krefelder Landgericht, 4. Große Strafkammer (als Wirtschaftskammer) sind jetzt die Urteile gegen die verbliebenen drei – von ursprünglich fünf Beschuldigten – rumänischen und mazedonischen Staatsangehörigen aus Nettetal gefallen. Die 36-jährige Hauptangeklagte erhielt wegen Veruntreuung von Arbeitsentgelt in 28 Fällen eine Bewährungsstrafe in Höhe von zwei Jahren. Zudem muss sie 12.000 Euro an die Staatskasse zahlen. Hinzu kommt ein „festgestellter Schaden“ in Höhe von rund 276.000 Euro, der eingezogen wird.