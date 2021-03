Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalpolitik in Nettetal : Land soll Ausbau Vennstraße fördern

Die Anwohner der Vennstraße in Kaldenkirchen hatten sich bei den Straßenbaubeiträgen nicht mit der Stadtverwaltung einigen können. Erleichterung sollen ihnen die jetzt beantragte Fördermittel des Landes bringen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Die Stadt will bei den Straßenbaubeiträgen für die umgebaute Vennstraße in Kaldenkirchen die 50-Prozent-Förderung des Landes beantragen. Für die Ringstraße kommt die seit 2020 eingeführte Regelung nicht in Frage.