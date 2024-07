Denkmalpflege in Nettetal Land gibt fünfstelligen Betrag für den Moubishof in Schaag

Beim Erhalt dieses ebenso wie vieler anderer Denkmale geht es nicht nur darum, alte Architektur zu konservieren. Die Gebäude stehen in der Regel in einem größeren historischen Zusammenhang. Im Fall des Moubishofes ist es ein Stück Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, das durch das Haus repräsentiert wird. Denn die Familie Moubis war eine wohlhabende Kaufmannssippe, die in vielerlei Hinsicht in Schaag mitmischte. In einem Aufssatz im Heimatbuch des Kreises Viersen berichtete der Heimatforscher Josef Funken 1969, dass Johann Heinrich und Johann Matthias Moubis 1796 ein Handelsgeschäft gründeten. Johann Heinrich baute auch das Haus in Schaag. Zu dem Gebäude gehörten eine kleine Mühle am Weiher Kasteel und eine 1801 errichtete Windmühle. Um das Jahr 1835 ergänzte ein Großhandel mit Kolonialwaren den landwirtschaftlichen Hof und den Mühlenbetrieb. Der Schaager Besitz umfasste zu dieser Zeit neben Großhandel und Müllerbetrieb, vier Häuser und 71 Morgen Ackerland, die zum Teil verpachtet waren.