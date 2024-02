Bauprogramm für Straßen in Nettetal Müssen Anwohner für Straßenbauarbeiten bald nicht mehr zahlen?

Es rattert und brummt vor der Haustür, Bauarbeiter sind auf der Straße zugange. So passiert’s immer wieder mal auch in Nettetal – und in dem einen Fall werden die Eigentümer der anliegenden Grundstücke zur Kasse gebeten, in anderen Fällen aber nicht. So war es jedenfalls in der Vergangenheit. Für die kommenden Jahre haben Politik und Stadtverwaltung auch ein umfangreiches Programm beschlossen, an welchen Straßen gearbeitet werden soll. Doch ob dann noch Anlieger zu Beiträgen für die Arbeiten herangezogen werden, ist offen – sofern es sich nicht um den Neubau einer Straße handelt. Das hat in einigen Fällen mit aktuellen Überlegungen in Landtag und Landesregierung zu tun. In weiteren vier Fällen ist die Sache noch offen, weil die Stadt sie intensiv prüfen will, bevor sie sich ans Werk macht. Um welche Straßen es sich handelt, warum es in der Vergangenheit Unterschiede bei der Heranziehung zu Anliegerbeiträgen gab und weshalb das Thema momentan in der Schwebe ist, das ist etwas kompliziert. Es folgt: der Versuch einer Entwirrung.