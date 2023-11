Bahn-Verspätung in Nettetal Der Lärmschutz muss weiter warten

DB Netz hat die Stadt darüber informiert, dass die Lärmschutzwände an der eingleisigen Bahnstrecke zwischen Breyell und Kaldenkirchen erst einmal nur teilweise errichtet werden können. Zugesagt war, die Lärmschutzwände bis 2025 fertigzustellen. Für alle Bereiche kann DB Netz den Zeitplan nicht halten, weil einige Sperrpausen, in denen keine Züge verkehren dürfen, abgesagt werden mussten. Als Grund gibt ein Bahnsprecher Probleme mit Bestandsbauwerken und einem geplanten Ersatzneubau von Eisenbahnüberführungen an der Oberhausener Straße in Oberhausen-Altstaden an. Von der Verschiebung sei nicht nur Nettetal betroffen, sondern die gesamte Strecke von Viersen bis Venlo.