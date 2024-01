Längere Öffnungszeiten in Kaldenkirchen Längerer Service im Bürgerhaus - so soll der Handel profitieren

Längere Öffnungszeiten für Bücherfans und Ratsuchende beim Bürgerservice an der Kehrstraße 93 im Bürgerhaus: Das gibt es ab sofort in Kaldenkirchen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hat die Stadtbücherei in ihrer Nebenstelle in Kaldenkirchen die Öffnungszeiten verlängert. Sie öffnet ab sofort dienstags von 10 bis 13 Uhr und außerdem donnerstags von 14 bis 18 Uhr.