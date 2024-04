Frühlingsfest auf der Grenze zu den Niederlanden Für Europa und eine Demokratie ohne Grenzen

Jürgen Boyxen (CDU) erklärt den Hintergrund: Unten den Fraktionen hat man sich darauf verständigt, an die sehr gut besuchte Demonstration gegen Hass und Extremismus vom 19. Januar anzuknüpfen. Mit der Demonstration konnte dem Bedürfnis der Menschen in Nettetal Rechnung getragen werden. Die Mehrheit trete für den gesellschaftlichen Frieden ein und sei toleranter, als andere das sehen wollten. Jetzt stehe am 9. Juni die Europawahl an. Das Fest soll dem Wunsch nach einem friedlichen, starken und sozialen Europa kraftvoll Ausdruck verleihen – und natürlich dazu animieren, auch wirkliche zur Europawahl zu gehen und damit die demokratischen Kräfte zu stärken. Auch wenn der 1. Mai als Tag der Arbeit politisch aufgeladen sei, werde es aber keinen Wahlkampf geben. In den Niederlanden ist der 1. Mai kein gesetzlicher Feiertag. Weil aber die niederländischen Nachbarn mit zum Fest eingeladen sind, beginnt der offizielle Teil erst um 16 Uhr.