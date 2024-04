Für Elektroautos in Nettetal Strom-Tankstellen jetzt auch am Krankenhaus

KL Energie hat bereits im vergangenen Jahr vier Ladesäulen am Kostenpflichtiger Inhalt Golfplatz am Haus Bey in Hinsbeck in Betrieb genommen – nicht weit vom Firmensitz des Unternehmens an der Straße Oirlich. Weitere Standorte sind geplant, unter anderem am De Wittsee, auf dem Parkplatz in der Nähe des Kletterwalds in Hinsbeck. Das Unternehmen wurde 2019 von vier Nettetalern gegründet, die heute zwischen Mitte und Ende 30 sind: Geschäftsführer Stefan Künstler brachte Erfahrung im Elektro-Großhandel und Verkauf von Photovoltaik-Anlagen, Geschäftsführer Tobias Liedtke ist Werkzeugmacher, Mitgründerinnen sind die Ehefrauen Anna Künstler und Judith Liedtke. Zu den Geschäftsfeldern gehören auch Photovoltaikanlagen nicht nur für Dächer, sondern auch freien Flächen in der Landschaft. Auch dazu gibt es Pläne im Bereich Nettetal/Viersen. Laut Stefan Künstler kümmert man sich gerade darum, sich die nötigen Flächen zu sichern.