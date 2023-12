Lidl-Filiale in Nettetal Ladendieb verletzt Markt-Mitarbeiterin

Ein 28 Jahre alter Kunde der Lidl-Filiale an der Poststraße in Kaldenkirchen hat am Donnerstag, 21. Dezember, zwei Mitarbeiter des Marktes attackiert. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei gegen 18 Uhr versucht, diverse Flaschen mit Alkohol zu stehlen. Als eine Mitarbeiterin ihn darauf ansprach, wollte er flüchten und griff zwei Mitarbeiter an. Dabei wurde laut Polizei eine Frau verletzt.