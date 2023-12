Tat-Serie in Nettetal Kupfer-Dieb versteckt sich hinterm Weihnachtsbaum

Schreck am frühen Morgen des zweiten Weihnachtstags für eine Anwohnerin der Josefstraße in Breyell: Vom Schaufenster eines Geschäfts für Schmuck und Uhren hörte sie verdächtige Geräusche. Die Frau vermutete, dass ein Einbruch in das Geschäft stattfinde, zumal dort plötzlich vor dem Schaufenster ein Weihnachtsbaum stand, der sich unnatürlich bewegte.