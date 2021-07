Kunst in der Textilscheune in Nettetal : Moderne Formensprache auf alten Stoffen

Kunst in der Textilscheune in Nettetal

Nettetal Die Ausstellung „zeit_raum“ mit Werken von Gabi Mett und Anne Ulrich ist momentan im Textilmuseum „Die Scheune“ in Nettetal zu sehen.

(hb) Die Webstühle in der Textilscheune erinnern an das Zweckgebundene von Textilien. Die Kunstausstellungen dort zeigen stets eindringlich, dass das Textile als künstlerisches Ausdrucksmittel längst gleichberechtigt ist. Der Titel dieser Ausstellung mit Werken von Gabi Mett und Anne Ulrich heißt Zeit und Raum. In beiden Werken spielen diese Begriffe eine wichtige Rolle, entweder dass Arbeiten als Installationen von der Wand in den Raum ausgreifen oder alte Stoffe in einen neuen Kontext gelangen.