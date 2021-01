Corona-Pandemie in Nettetal : Kundenservice der Stadtwerke länger erreichbar

Corona-Pandemie in Nettetal

Nettetal Das Kundenzentrum der Stadtwerke Nettetal in Kaldenkirchen ist corona-bedingt geschlossen. Der Service wird bis zum 5. Februar telefonisch länger erreichbar sein.

Vom 25. Januar bis 5. Februar ist der Kundenservice der Stadtwerke Nettetal länger erreichbar. Und zwar montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr. Das Kundenzentrum bleibt aufgrund der aktuellen Corona-Situation geschlossen. „Für unsere Kunden möchten wir auch in diesen Zeiten bestmöglich erreichbar sein. Daher sind wir zur Rechnungsschreibung länger für unsere Kunden da. Viele Dinge lassen sich am Telefon oder über unsere Online-Formulare erledigen. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeiten, um sich und andere zu schützen“, erklärt Norbert Dieling, Geschäftsführer der Stadtwerke Nettetal. Sollte es trotz der verlängerten Erreichbarkeit bei telefonischen Anfragen zu Wartezeiten kommen, bittet der lokale Energie- und Wasserversorger um Verständnis. „Beim Versand von rund 25.000 Rechnungen kann zu Spitzenzeiten das Telefonnetz überlastet sein“, so Dieling.