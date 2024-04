Nettetals neues Veranstaltungsprogramm Ende Mai gibt es wieder ein Kulturfestival auf dem Alten Markt

Ebenfalls in der Alten Kirche wird 2024 die Reihe der Klassik-Konzerte fortgesetzt. Auch diesmal hat die in Nettetal lebende Pianistin Mengfei Gu bei der Organisation unterstützt und dank ihrer Kontakte in der Musik-Szene für Künstler gesorgt. Sechs Abende zwischen 14. September 2024 und 28. Juni 2025 kommen so zusammen. Den Auftakt macht beispielsweise der Pianist Alessio Ciprietti, der sich in der Klassik-Szene Italiens einen Namen gemacht hat und in Nettetal sein Deutschland-Debut geben wird mit Werken von Debussy und Rachmaninoff. Mengfei Gu wird dann am 28. September die Reihe fortsetzen, gemeinsam mit dem Pianisten Victor Lu. Auf dem Programm stehen Bach, Debussy und Mussorkijs „Bilder einer Ausstellung“. Der reguläre Eintritt kostet bei allen Klassikkonzerten 20 Euro, wer alle sechs als Abo bucht, muss 98 Euro zahlen.