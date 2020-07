Auswirkungen der Corona-Pandemie : Nettetaler Kulturkreis der Wirtschaft verschiebt Konzerte auf 2021

Nettetal Der Kulturkreis der Wirtschaft (KdW) in Nettetal hat die Reißleine gezogen und sämtliche geplanten Konzerte für die zweite Jahreshälfte 2020 abgesagt. Bereits im März hatte er geplante Kulturtermine verlegt.

Auch die übrigen drei Konzerte des Jahres, der Auftritt der „Gypsy Kings“ am 15. August im Hinsbecker Zirkuszelt an der Jugendherberge, „Der verflixten Beethoven“ mit Felix Reuter am 26. September in der Evangelischen Hofkirche Kaldenkirchen und „Hautnah auf Burg Bocholt“, ursprünglich geplant am 6. November mit der Band Spirit of Soul wurden nun ebenfalls zunächst einmal auf Eis gelegt.